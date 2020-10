Nuova stretta in Slovenia dopo boom di contagi: chiudono anche i comuni

Chiusi anche i comuni in Slovenia: come riportato da Tv Capodistria, da domani (martedì 27 ottobre) i cittadini non potranno uscire dai confini del proprio comune, eccetto che per comprovate necessità tra cui lavoro e salute. A comunicarlo su Twitter il premier Janez Jansa: il provvedimento sarà in vigore per una settimana ed eventualmente prorogato o annullato in base alla situazione dei contagi, fino a ieri non buona con oltre 1600 casi su quasi 5800 test effettuati: quasi un positivo ogni tre tamponi. 508 i ricoveri, 71 dei quali in terapia intensiva. 6 persone affette dalla malattia sono decedute. Quasi 50 i nuovi affetti nei 4 comuni costieri, Capodistria, Pirano, Isola e Ancarano.

Come già anticipato il Fvg è stato inserito nella lista rossa delle regioni italiane a rischio e quindi da Trieste per entrare i Slovenia sarà necessario presentare un tampone negativo, sottoporsi a 10 giorni di quarantena oppure rientrare nelle eccezioni previste dal decreto governativo, tra cui i lavoratori transfrontalieri, le persone in transito verso altri paesi, che devono abbandonare la Slovenia entro 12 ore, gli addetti ai trasporti internazionali, i proprietari di immobili (una tantum), chi deve prestare assistenza familiare o ha irrinunciabili motivi di salute. Vietati quindi il pieno di carburante e la spesa oltre confine per i cittadini del Fvg. Restano aperti i confini di Fernetti, Rabuiese e Sant'Andrea e Pese con controlli all'ingresso, e i cittadini Ue che risiedono nei territori di confine posso attraversare anche i valichi di frontiera minori.