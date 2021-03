Slovenia: stop alla zona rossa in Istria e Carso

In Slovenia diminuiscono i contagi nella regione costiero - carsica, che da zona rossa torna in zona arancione. Come riportato dal sito Vivere in Slovenia, da lunedì 22 nella suddetta regione tornano ad essere consentiti gli assembramenti fino a 10 persone, ad aprire le attività commerciali chiuse a causa della zona rossa e vengono revocati i divieti di spostamento da e verso questa regione. La Carniola Interna-Carso, l’Oltresava e la Slovenia sudorientale diventano invece zona gialla e dunque qui bar e ristoranti che ne hanno la possibilità potranno accogliere clienti nelle terrazze esterne dalle 6 alle 19.

Aumento a livello nazionale

Come spiega un servizio di Tv Capodistria, tuttavia, a livello nazionale i dati sono peggiorati rispetto alla settimana scorsa. Nel bollettino di ieri figurano 1112 nuovi casi su 5989 tamponi, con indice di positività al 18,6%. 444 gli ospedalizzati, 83 le persone in terapia intensiva. Sette i decessi di persone affette dalla malattia. ed è in rialzo anche la media di nuovi contagi su 100mila abitanti, arrivata a 737. Rilevato anche un grande aumento dei casi di variante inglese, arrivati al 22% dei 562 tamponi analizzati dalla prima settimana di marzo. Finora i contagi di questo tipo in totale sono 290.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale finora in Slovenia sono arrivate 333mila dosi dei tre vaccini, utilizzati finora all'80%. Vaccinato con una dose l'8,3% della popolazione, il 4% ha ricevuto anche il richiamo. Finora sono stati 17 i casi di gravi reazioni avverse post vaccinazione: 16 con Pfizer e uno con Astra Zeneca. 7 i decessi avvenuti dopo l'inoculazione ma si trattava di persone anziane con diverse patologie. In 3 casi è già stata esclusa la correlazione.