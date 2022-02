Slovenia, Dipiazza riceve un importante riconoscimento dal presidente Pahor (VIDEO)

Il Presidente della Repubblica Borut Pahor ha conferito l’ordine d’argento al merito al sindaco Roberto Dipiazza nel corso di una solenne cerimonia svoltasi oggi nella sala grande del palazzo della Presidenza a Lubiana. Presenti anche autorità dello Stato sloveno. Così Pahor: “Roberto Dipiazza, Sindaco di Trieste di lunga data, con i suoi sforzi personali per l’organizzazione del concerto dei presidenti di Slovenia, Italia e Croazia a Trieste nel 2010 ha mostrato il suo impegno per la pacificazione e la riconciliazione tra le nazioni in cerca di un futuro migliore e soprattutto comune. Ha fatto tutto il necessario per garantire che le procedure per la restituzione del Narodni dom fossero eseguite correttamente in tempo. E’ rimasto fermo e risoluto nella decisione che il Narodni dom dovesse essere restituito alla minoranza slovena”.

Dipiazza: "Lungo e positivo cammino con la Slovenia"

“Questo riconoscimento, dall’alto valore ideale e simbolico - ha commentato il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza - nasce dal lungo e positivo cammino fatto insieme da Italia e Slovenia, attraverso il lavoro delle diplomazie ma anche del concreto vivere quotidiano delle nostre genti. Dopo il concerto dell’Amicizia del 13 luglio 2010 in piazza Unità, il suo apice è stato raggiunto e suggellato con i presidenti Sergio Mattarella e Borut Pahor che insieme, mano nella mano, il 13 luglio del 2020, hanno onorato i luoghi simbolo delle nostre memorie e dei drammi vissuti”.

“Questo riconoscimento - ha sottolineato ancora Dipiazza - è anche un segno di grande amicizia e affetto per Trieste, “città ponte e di culture”, che ha saputo e vuole continuare a guardare avanti, rispettosa del passato ma aperta intelligentemente agli scenari e alle prospettive della nuova Europa, in cui vogliamo vivere in prosperità da protagonisti”.

“Questo riconoscimento ha anche un valore più personale e umano. Passa attraverso – ha concluso il sindaco Roberto Dipiazza- un rapporto vero e sincero costruito con il presidente Borut Pahor, che ho avuto l’onore di ricevere, il 10 luglio dello scorso anno, nel palazzo municipale di Trieste, conferendogli i tre sigilli della Città, la massima onorificenza civica. La storia passa attraverso i gesti e le scelte degli uomini e noi abbiamo voluto e saputo camminare verso un futuro migliore, rafforzando la nostra stima e la nostra amicizia, operando sempre per il bene delle nostre comunità”.