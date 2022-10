Svolta epocale in Slovenia, coppie dello stesso sesso potranno adottare

LUBIANA - Con il voto a favore della Camera di Stato, il governo della Slovenia dice sì all'adozione per le coppie LGBTQ+. Una svolta epocale per Lubiana che ha indicato la legge in vigore fino a ieri come "discriminatoria". Le persone dello stesso sesso non potevano adottare, mentre questo diritto era garantito solo alle coppie eterosessuali. La Camera ha approvato con 48 voti a favore e 29 contrari. La decisione fa seguito ad una decisione già presa dalla Corte costituzionale slovena, secondo la quale, come riporta Radio Capodistria, "le precedenti disposizioni in materia erano incostituzionali".

"La normativa - secondo le parole del governo riportate da Radio Capodistria - non può essere giustificata dal significato tradizionale di matrimonio come unione tra marito e moglie e nemmeno da una tutela speciale delle famiglie".