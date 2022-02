Addio al Green Pass, la Slovenia accelera il ritorno alla normalità

Addio a molte restrizioni e soprattutto all'obbligo di Green Pass. La Slovenia cambia marcia nella gestione della pandemia e nonostante rimangano in vigore prescrizioni di base, fa un passo che anche e soprattutto a livello simbolico va interpretato come un elemento importante. Basta quindi con la certificazione verde da esibire in azienda e sul posto di lavoro, stop nei centri commerciali, ristoranti. Inoltre, anche per quanto riguarda i tamponi agli studenti la misura viene revocata. Insomma, la Slovenia punta nella direzione della normalità. Da oggi riprendono a lavorare anche le discoteche.