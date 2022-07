Ancora fiamme in Slovenia, brucia il Carso a sud di Gorizia (VIDEO)

Da questa mattina è in corso un vasto incendio boschivo sul Carso sloveno in località Rence Vogrsko, a sud est di Gorizia. La difficoltà è data anche dal vento di bora che soffia da questa notte. Sul posto i vigili del fuoco sloveni, più mezzi dall'Italia. Il corpo forestale regionale, assieme ai vigili del fuoco sta monitorando la situazione. In pre allarme anche l'elicottero della Protezione civile regionale in caso di richiesta per intervenire. In pre allerta anche i gruppi comunali di Protezione civile antincendio boschivo della zona, che al momento non sono stati allertati né dalla Sor, né dalla forestale ma restano pronti in caso di chiamata e di necessità.