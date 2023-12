Tragedia a Postumia, treno investe operai, due morti e due feriti gravi

POSTUMIA (Slovenia) - Due operai sono morti e altri due risultano gravemente feriti in seguito ad un incidente avvenuto al passaggio a livello di Rakitinik, località ad un paio di chilometri a sud di Postumia. Il grave episodio è avvenuto poco dopo le 9 e ha coinvolto un convoglio ferroviario che procedeva in direzione di Sesana, alle spalle di Trieste. Il treno passeggeri ha investito un gruppo di ferrovieri sloveni che stavano effettuando lavori sulla linea. Due gli operai morti sul colpo, altri due invece sono in gravi condizioni. Altri quattro operai impegnati nei lavori non sono rimasti feriti. La linea rimarrà chiusa fino a nuovo avviso. Sospesa la circolazione dei treni.