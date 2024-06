Maltempo, morto un canoista in Slovenia: aveva 59 anni

TRIESTE - Un incidente mortale in canoa si è verificato ieri in Slovenia durante l'ondata di maltempo: a perdere la vita è stato un turista tedesco di 59 anni. Come riporta Primorske Novice, è accaduto nei pressi di Ternova d'Isonzo, nella parte slovena del fiume. L'uomo era insieme a un gruppo di canoisti connazionali quando, a causa dell'alto livello e dell'impetuosità delle acque, il suo kayak si è ribaltato, e la corrente lo ha trascinato ulteriormente verso Caporetto. Sono stati attivati i soccorsi locali tra cui il soccorso alpino, i sommozzatori, i vigili del fuoco e la polizia. Inizialmente è stato trovato un remo, il giubbotto di salvataggio e il kayak e poi, intorno alle 18:30, il tragico ritrovamento del corpo.