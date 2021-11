La Slovenia ha la media di contagi più alta al mondo

La Slovenia è il paese con la più alta media settimanale di contagi giornalieri su milione di abitanti. Lo riporta il sito “Our world in data”, che si basa sulle statistiche della Johns Hopkins University. I casi sloveni sono oltre 1300, in Italia 82 (circa 16 volte in meno rispetto alla Slovenia). Nella vicina repubblica i nuovi casi di ieri sono stati 2313 su 5451 test molecolari, con un indice di positività del 42,4%. 797 i ricoverati di cui 184 in terapia intensiva, undici i decessi.