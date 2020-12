Slovenia: in arrivo nuove aperture, ecco l'elenco

La Slovenia allenta in parte le restrizioni varate per il contrasto della pandemia. Il governo, spiega il portale "Vivere in Slovenia", ha deciso che da sabato 19 potranno riaprire in tutta la Slovenia i negozi di giardinaggio e vivai, i negozi di articoli tecnici, i servizi di produzione, installazione, riparazione e manutenzione, i servizi per la cura degli animali domestici, i servizi di consulenza individuale non medica e terapeutici.

Nelle regioni statistiche Alta Carniola (Gorenjska), Carsico-Costiera (Obalno-kraška), Slovenia Centrale (Osrednjeslovenska) e nel Goriziano (Goriška) riapriranno anche librerie, cartolerie, copisterie, negozi al dettaglio, negozi di articoli da regalo, negozi specializzati nella prima infazia ed i servizi di intermediazione immobiliare. In queste quattro regioni statistiche con un miglior quadro epidemiologico, da sabato saranno aperte nuovamente anche biblioteche, gallerie d'arte e musei.