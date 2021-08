Covid: la Slovenia rischia la zona rossa tra pochi giorni

Se la curva dei contagi non inizierà a migliorare, già da venerdì la Slovenia potrebbe tornare in zona rossa secondo i parametri europei, che prevedono il passaggio di zona oltre i 200 casi per 100mila abitanti in 14 giorni. Come spiegato in un servizio di Tv Capodistria, la Slovenia è a quota 174 e, secondo l’istituto Jozef Stefan di Lubiana, la repubblica potrebbe ritrovarsi in rosso scuro entro metà settembre. I nuovi contagi ieri sono stati 477 su 2489 test Pcr, con un’incidenza del 19,2%. I ricoverati sono 86 di cui 19 in terapia intensiva, si registra un decesso e la variante delta costituisce il 99,3% dei contagi, mentre stanno salendo i positivi tra i maturandi rientrati dalle vacanze in Grecia. Nella zona costiero carsica i nuovi casi sono 43, di cui quasi la metà nel comune di Capodistria.