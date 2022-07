Covid: anche in Slovenia e in Croazia è impennata di contagi

Vertiginosa la crescita dei contagi da Covid sia in Slovenia sia in Croazia. Venerdì 1 luglio, in Slovenia, sono stati rilevati 1134 nuovi casi, 225 i più rispetto a giovedì. La media settimanale di casi ha raggiunto una media gli 817 positivi, mentre il numero di casi confermati negli ultimi 14 giorni su 100mila abitanti è di 464. Finora in Slovenia sono stati vaccinati oltre un milione di persone. In Croazia, venerdì sono risultate positive 1078 persone. La diffusione è legata principamente alle due nuove varianti: Omicron 4 e 5.