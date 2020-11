La Slovenia torna in lockdown: nuove limitazioni ai confini

La Slovenia torna al lockdown di primavera: come riporta Tv Capodistria si arresterà il trasporto pubblico, la didattica scolastica sarà solo a distanza e rimarranno aperti solo i negozi di alimentari e le farmacie. Potranno lavorare i tassisti, i gommisti e gli spazzacamini. Già da domani le limitazioni riguarderanno anche i rapporti sociali, che saranno limitati solo al nucleo familiare: disposizioni che rimarranno in vigore per due settimane. Cambiano anche le condizioni per attraversare i confini: non sarà più possibile varcare la frontiera per chi è in possesso di un immobile, un'imbarcazione o un terreno agricolo, e non si potrà più rientrare se sprovvisti di un test negativo al Coronavirus. Per gli Sloveni, inoltre, non sarà più possibie fare visite agli sloveni in Bosnia e in Serbia. Una nota positiva: il ministro Gantar ha annunciato che entro la prima metà di dicembre potrebbero essere disponibili le prime dosi di vaccino: già la prossima settimana il Governo avrà un incontro coi rappresentanti della Pfizer.