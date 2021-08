Slovenia, fino al 29 agosto niente Green pass per chi transita

I viaggiatori in transito potranno entrare liberamente in Slovenia senza alcuna restrizione, ma la permanenza nel territorio non dovrà superare le 12 ore

Fino al 29 agosto chi transita in Slovenia non avrà l'obbligo di esibire il Green pass. La decisione del governo sloveno è stata riportata da Lavoce.hr. La nuova delibera contribuirà a ridurre i tempi d'attesa anche ai valichi croato-sloveni per i turisti che rientrano a casa. I viaggiatori in transito potranno quindi entrare liberamente in Slovenia senza alcuna restrizione, ma la permanenza nel territorio non dovrà superare le 12 ore. Oltre ai viaggiatori in transito, sono esentati dall’obbligo di dimostrare il rispetto di questi criteri gli addetti ai trasporti internazionali, i lavoratori transfrontalieri, i proprietari di terreni e di immobili nella zona di confine e i minori di 15 anni accompagnati dai genitori.