Slovenia: via le mascherine tra pochi giorni

L’obbligo delle mascherine in Slovenia potrebbe essere eliminato nei prossimi giorni, forse già giovedì 14 aprile: lo ha dichiarato il ministro della salute Janez Poklukar a margine di una conferenza stampa. Come riportato da Tv Capodistria, il ministro ha precisato che i dispositivi potrebbero rimanere obbligatori in alcuni casi, come nella sanità e nelle strutture di assistenza sociale.

Intanto migliora la situazione epidemiologica: sono 528 i nuovi casi e tre i decessi nella giornata di ieri. 311, invece, i ricoverati totali, di cui meno della metà a causa del Covid, mentre gli altri sono in ospedale per altre patologie, ma trovati positivi al Coronavirus. 42 i ricoverati in terapia intensiva.