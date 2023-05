Slovenia: aumenta il prezzo della vignetta autostradale

LUBIANA - Ok all'aumento del prezzo delle vignette autostradali in Slovenia, stimato nel 6,8% in più. Gli aumenti scatteranno probabilmente a metà giugno: la vignetta annuale per le automobili da 110 euro passerà a 117,50 euro, quella mensile da 30 a 32 euro e la vignetta settimanale da 15 a 16 euro. Per i furgoni, la vignetta annuale passerà da 220 a 235 euro, quella mensile da 60 a 64,10 euro e quella settimanale da 30 a 32 euro. Per le moto la vignetta annuale aumenterà da 55 euro a 58,70 euro, quella semestrale da 30 euro a 32 euro e quella settimanale da 7,50 a 8 euro.