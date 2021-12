In Slovenia arriva la vignetta digitale dopo 13 anni di adesivi

In vendita da ieri in Slovenia le vignette autostradali digitali, dopo 13 anni di bollini adesivi. La società autostradale slovena Dars ha introdotto infatti la nuova modalità e i documenti saranno validi il prossimo anno. Le vignette adesive già acquistate restano comunque valide. Le vignette annuali digitali non varranno per l’anno solare, come nella versione precedente, ma si calcolerà un anno dalla data di attivazione (entro i 30 giorni dall’acquisto). Le stesse regole varranno per le durate inferiori a un anno (settimanali, mensili o semestrali) i prezzi rimangono invariati rispetto a quelli dell’anno scorso. La vignetta è acquistabile online sul sito www.dars.si, ed è possibile ottenerla nei rivenditori convenzionati.