Smarza Pride, in centinaia sfilano sulle rive per diritti Lgbt+

TRIESTE - Centinaia di persone hanno sfilato oggi sulle rive al corteo Smarza Pride per sostenere i diritti della comunità Lgbtqia+. La partenza ufficiale del corteo era stata fissata alle 18:30 in prossimità della stazione Rogers come da disposizioni della Questura anche se gli organizzatori avevano avanzato la richiesta, non accordata, di partire dal passeggio Sant’Andrea, da dove alcuni manifestanti sono comunque partiti, in segno di protesta.

“Ci circonda una società dove il patriarcato e l’omolesbotransfobia straborda in ogni luogo - è stato detto durante la manifestazione -, una violenza perpetuata dalle istituzioni che ci silenziano e pretendono di prendere decisioni sulle nostre vite, e che cammina con noi ad ogni fischio, ad ogni derisione verbale e fisica”, ed è stata rivendicata “la necessità di costruire spazi sicuri, di attraversare spazi privi di discriminazione” e “il diritto inalienabile di vivere le strade in libertà”.

Durante il corteo sono stati pronunciati anche slogan in favore della Palestina libera e del diritto all'aborto. La fine del corteo è prevista per le 21, con tappa finale in piazza Vittorio Veneto. Tra le associazioni che collaborano alla manifestazione: Non una di meno Trieste, Progetto Stella Polare, Germinal, Euphoria Trans, La Burjana.