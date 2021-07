Snam, Fincantieri e Msc insieme per la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno

La prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno verrà costruita a Monfalcone. La Divisione Crociere del Gruppo MSC, Fincantieri e Snam hanno infatto annunciato oggi la firma di un Memorandum of Understanding (MoU): le tre aziende realizzeranno inizialmente uno studio di fattibilità finalizzato a esaminare i requisiti per costruire la nave e le relative infrastrutture di stoccaggio.

Decarbonizzazione del settore marittimo

L’idrogeno può essere prodotto senza combustibili fossili, utilizzando energia rinnovabile per dividere l’acqua in un processo chiamato elettrolisi, quindi senza emissioni per tutto il suo ciclo di vita. Può essere utilizzato per generare energia elettrica attraverso le celle a combustibile, emettendo solo vapore acqueo e calore. Questo tipo di idrogeno “verde”, sia nella sua forma pura che come combustibile derivato dall’idrogeno, ha un grande potenziale per contribuire alla decarbonizzazione del settore marittimo, compresa la crocieristica. "Come azienda che da tempo pone al centro la sostenibilità ambientale - ha dichiarato Pierfrancesco Vago, Executive Chairman della Divisione Crociere del Gruppo MSC -, vogliamo essere in prima linea nella rivoluzione energetica per il nostro settore e l’idrogeno può contribuire notevolmente in questo campo".

Per Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri "ogni occasione per sviluppare nuove soluzioni e tecnologie è per noi fonte di crescita”. “Questo accordo - ha dichiarato Marco Alverà, Amministratore delegato di Snam - è parte di una più ampia strategia finalizzata a fare leva sull’esperienza, sulle competenze e sulle tecnologie di Snam nei gas rinnovabili e nell’efficienza energetica, con l’obiettivo di contribuire alla piena decarbonizzazione della filiera dello shipping, inclusi porti e logistica, che sarà sempre più importante nelle nostre economie”.

Lo studio

Nei prossimi 12 mesi, le tre aziende studieranno i fattori chiave relativi allo sviluppo delle grandi navi da crociera alimentate a idrogeno. Questi includono l’organizzazione degli spazi a bordo per ospitare le nuove tecnologie H2 e le celle a combustibile, la definizione dei parametri tecnici dei sistemi di bordo, il calcolo dei potenziali risparmi sulle emissioni di gas serra e un’analisi tecnica ed economica della fornitura di idrogeno e delle relative infrastrutture.

MSC verso emissioni zero entro il 2050

La Divisione Crociere del Gruppo MSC è impegnata a raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni per le operazioni della propria flotta entro il 2050. Per raggiungere questo obiettivo, la Compagnia sta lavorando in partnership con un vasto numero di cantieri navali, fornitori, produttori e altre organizzazioni, oltre a investire in differenti tecnologie e soluzioni per la propria flotta. L'attuazione delle attività sopra descritte sarà eventualmente oggetto di futuri accordi vincolanti da definire tra le parti.