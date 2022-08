Brutta caduta in montagna: soccorsa 75enne a Valbruna

Una donna Triestina di 75 anni cade in montagna e si procura una possibile frattura a un arto, poi viene tratta in salvo dagli operatori del soccorso alpino e dai militari della guardia di Finanza. È successo questo pomeriggio sul sentiero boschivo che scende dal Rifugio Pellarini a Valbruna. Intervenuti i soccorritori della stazione di Cave del Predil e della Guardia di Finanza di Tarvisio, dieci tecnici in tutto.

I soccorritori sono stati portati in quota dall'elicottero della Protezione Civile dal momento che l'elisoccorso regionale non poteva liberarsi essendo già impegnato su altri scenari. Sbarcati nei pressi del Rifugio Pellarini, i tecnici si sono abbassati lungo il sentiero e l'hanno raggiunta. La donna si trovava già nella parte più bassa del percorso e quindi si è deciso di non riportarla in salita fino all'elicottero ma di continuare la discesa.