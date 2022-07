Maltempo: doppio intervento della Capitaneria nel golfo

A causa del maltempo si sono rese necessarie due attività di soccorso da parte della Capitaneria di porto. E' successo intorno alle 19 di oggi, giovedì 7 luglio, nel golfo di Trieste. Nel primo caso un diportista tra i 25 e i 30 anni, che stava pescando con la sua barca, ha chiamato la Capitaneria perché si trovava in difficoltà. Si trovava nella zona della stazione meteorologica di Boa Paloma, tra Pirano e Punta Sdobba, al confine con le acque territoriali slovene. All’improvviso il telefono del giovane è andato fuori uso e gli operatori non riuscivano più a rintracciarlo. Sono quindi intervenuti in supporto anche i Vigili del fuoco e l'elicottero della Guardia Costiera da Venezia, che hanno cercato l'imbarcazione anche nelle acque slovene con il permesso delle autorità locali. Il diportista è riuscito a tornare a riva con un principio di ipotermia e una possibile frattura all’alluce. Un altro intervento ha riguardato il supporto e la messa in sicurezza di una barca a vela con quattro persone a bordo. Anche in questo caso tutto è andato a buon fine.