Disperse in Carnia, il Soccorso Alpino recupera due triestine di 70 e 78 anni

Si erano staccate da una comitiva del Club Alpino Italiano in escursione nella zona di casera Tintina, non lontano da passo Pura (Ampezzo)

Due escursioniste triestine rispettivamente di 70 e 78 anni sono state recuperate dal Soccorso Alpino in Carnia e più precisamente nella zona della casera Tintina, non lontano da passo Pura (Ampezzo). All'altezza della casera le due signore si erano staccate da una comitiva del Club Alpino Italiano in escursione, per rientrare a valle autonomamente prima di concludere la gita in salita con il gruppo. Sono state individuate dall'alto dall'elicottero, su cui erano stati imbarcati a Tolmezzo due soccorritori della Guardia di Finanza.

E' stata fondamentale l'intuizione dell'operatore di centrale, che ha immaginato dove potessero essersi smarrite le due donne, sulla base di una comparazione con un intervento già avvenuto qualche mese fa sullo stesso sentiero mulattiera (quello con segnavia Cai 233) per soccorrere una famiglia che aveva commesso lo stesso errore, ritrovandosi dispersa nei pressi di un rio. L'intuizione si è rivelata dunque corretta e, individuata la posizione delle due escursioniste appena prima della scadenza dell'orario di volo, le squadre di terra della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino nel frattempo portatesi in quota a Passo del Pura si sono incamminate per raggiungerle mentre l'elicottero rientrava in base. Presente anche una Unità Cinofila. Allegata una immagine.