Eletti i vertici del Soccorso alpino Fvg, vicepresidenza e speleo parlano triestino

Il friulano Sergio Buricelli è stato riconfermato alla presidenza del Soccorso alpino regionale, mentre l'area giuliana traina la vicepresidenza e la delegazione speleo. Per quanto riguarda la seconda carica parliamo della triestina Clarissa Brun, mentre la sezione speleologica è composta da Paolo Manca, Rocco Romano e Silvia Foschiatti. Le votazioni si sono tenute lo scorso 28 gennaio e hanno portato al rinnovo delle cariche per il prossimo triennio.

Buricelli è cresciuto da giovane nelle fila della stazione Valcellina, mentre ora è in forza a quella di Udine-Gemona. Frequentatore assiduo della montagna, presupposto fondamentale per essere cooptati nel corpo a qualunque livello, alle spalle ha buone esperienze professionali in ambiti strettamente correlati alle attività del soccorso, come lo studio della neve e il pericolo valanghe, la cartografia e l'utilizzo delle nuove tecnologie applicato alla ricerca persone disperse. Nella carica di vicepresidente è stata riconfermata Cristina Barbarino, medico di elisoccorso.

La delegazione alpina è invece tutta composta da tecnici di elisoccorso, di fatto le figure di più alto profilo tecnico all'interno del corpo. Il nuovo delegato alpino è l'arteniese Raffello Patat, soccorritore dal 1995 e tecnico di elisoccorso dal 2006, appassionato di montagna fin dall'infanzia: sostituisce l'uso ente Sandro Miorini. Accanto a lui, come vicedelegati al posto dell'uscente Silvano Frattino, due colonne del soccorso alpino, il carnico Gianfranco Flora, soccorritore dal 1998, tecnico di elisoccorso dal 2010 e istruttore regionale dal 2014, e il clautano Giuseppe Giordani, soccorritore dal 1986 e formatosi come tecnico di elisoccorso nel 1997, dopo un lungo periodo come componente dell'allora commissione tecnica regionale.

"Proseguiremo nel solco del percorso già intrapreso nel triennio precedente - ha affermato Buricelli - con iniziative mirate a consolidare e rendere ancora più efficienti i rapporti con i nostri interlocutori abituali, in primis la sanità regionale con le sue varie emanazioni - la Sala operativa per l'emergenza sanitaria, l'Elisoccorso FVG, l'Azienda di coordinamento per la salute, le aziende sanitarie) e con la Protezione civile regionale, senza però dimenticare il soccorso alpino della Guardia di Finanza, con cui operiamo quotidianamente da decenni negli interventi e con il cui comando regionale a breve verrà siglato un importante protocollo d'intesa". Un altro accordo in fase di definizione è quello con la Brigata Alpina Julia per sancire l'intesa con la squadre di soccorso delle truppe alpine.

Il Soccorso alpino guarda infine, attraverso il prezioso lavoro delle dodici stazioni presenti sul territorio, al reclutamento e alla formazione di nuovi giovani tecnici. "E' necessario garantire un ricambio generazionale per il futuro - così la nota ufficiale - con percorsi di formazione lungimiranti. Accanto a questo, il corpo regionale, nonostante i sempre più complessi adempimenti amministrativi e contabili che si trova a dover affrontare parallelamente all'attività di formazione e soccorso vera e propria, unitamente alle campagne di divulgazione volte a rafforzare la diffusione di una cultura della prevenzione degli incidenti in montagna, cercherà di far fronte a tali incrementi cercando nuove forme di finanziamento".