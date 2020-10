Brutta caduta da cavallo a Malchina, 59enne in elicottero a Cattinara

Una donna triestina del 1961 è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Cattinara dopo aver subito un trauma cranico in seguito ad una brutta caduta da cavallo avvenuta in zona Malchina. Il Soccorso Alpino è intervenuto a supporto dell'elisoccorso che ha quindi portato la donna a Cattinara,

Sempre questa mattina poco dopo le 11 i soccorritori del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti in località Bristie per aiutare un cacciatore che voleva calarsi all'interno della cavità in cui era caduto il suo cane. Con l'aiuto delle corde un soccorritore alpino e un soccorritore speleologo si sono calati una decina di metri all'interno della cavità e hanno recuperato l'animale riconsegnandolo al padrone.