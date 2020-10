NIMDVM dalla parte del Soccorso Alpino: in arrivo il nuovo immobilizzatore spinale

La sensibilità e generosità scaturite dalla collaborazione tra il Bar X di Via del Coroneo a Trieste e la celebre associazione N.I.M.D.V.M. presieduta dall’avvocato Alberto Kostoris, porteranno in dono ufficialmente alla stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico un nuovo presidio sanitario. Si tratta di un immobilizzatore spinale che verrà donato ufficialmente veerdì 23 ottobre alle 17 presso il noto bar. Durante l'evento verrà proiettato sul maxischermo del bar un video di presentazione con interventi di soccorso effettuati negli anni dalla stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico e l’immobilizzatore sarà esposto su uno dei tavoli.

Il presidio sanitario

Il nuovo immobilizzatore spinale - che andrà a sostituire quello in dotazione, ormai obsoleto - è verricellabile e consente di velocizzare l'operazione di recupero a bordo senza un ulteriore passaggio. Il nuovo dispositivo permette inoltre manovre di “estricazione” in spazi confinati, garantendo una rapida immobilizzazione della colonna vertebrale del paziente in posizione neutra; può essere configurato in diversi modi e con diversi sistemi di ritenzione del paziente. Le sue ridotte dimensioni, il peso adeguato e la capacità di immobilizzazione in ogni ambiente e situazione lo rendono infine molto versatile.

A conclusione dell'evento, il Bar X ha fatto sapere che destinerà tutti i caffè bevuti nella mattinata in beneficenza proprio alla stazione di Trieste del Soccorso Alpino e Speleologico.

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto della norme anti Covid.