Coppia di triestini si perde in montagna, intervento del Soccorso Alpino

Da poco prima delle 14 è in corso un intervento di ricerca e soccorso della stazione di Udine del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza su richiesta di due escursionisti triestini bloccati in luogo impervio sul torrente Leale, dopo essere partiti da Alesso ed essere diretti ad Avasinisis. "Hanno seguito una traccia di sentiero nera, ovvero non ufficiale - così il Soccorso Alpino in una nota - e hanno un cane con sé". La notizia è in aggiornamento