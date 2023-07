Maltempo: grosso ramo cade su un'auto a Monfalcone, ferita 80enne

MONFALCONE - A causa del maltempo un grosso ramo si stacca da un albero e cade su un'auto, all'interno della quale si trova una donna di circa 80 anni, che rimane ferita. E' successo in via Bari a Monfalcone nel pomeriggio di oggi, martedì 18 luglio. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Sul posto un'ambulanza del 118 proveniente da Monfalcone e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo, entrambe inviate dalla centrale operativa Sores. Allertati anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. La donna, presa in carico dal personale sanitario, è stata trasportata all'ospedale di Monfalcone in codice giallo.