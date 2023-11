Natale in festa per gli anziani soli: tutte le iniziative del Comune

TRIESTE - Cene in compagnia, spettacoli teatrali e regali a domicilio per gli anziani in condizioni di fragilità o solitudine a Trieste. Sono tante le iniziative natalizie che il Comune ha organizzato per i non più giovani, così numerosi a Trieste e che, durante le festività, potrebbero soffrire la solitudine in maniera particolare. Attività aperte a tutti, che sono state presentate ieri in conferenza stampa alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali Massimo Tognolli, i dipendenti comunali dei servizi sociali e le associazioni che aderiscono al “Protocollo della socialità anziani”.

Saranno una cinquantina in totale gli eventi in città e nelle zone periferiche, di cui 25 organizzati con contributi comunali. Tra questi, pranzi in pizzerie e trattorie del territorio, brindisi, scambi di auguri, spettacoli teatrali, mercatini, gite, concerti e canti natalizi, la tombola e altre iniziative in diversi rioni della città, con un'attività zonale per ogni Microarea. Sarà inoltre recapitato a casa un dono natalizio ai circa 415 anziani in carico ai servizi domiciliari comunali, che non potranno partecipare agli eventi per mobilità limitata o impedimenti analoghi. Il servizio sarà effettuato con l’aiuto della Croce Rossa.

Quest’anno sono stati circa un migliaio gli anziani sollecitati dal Comune a partecipare alle iniziative di Natale, nell’ambito delle quali il Comune sostiene oltre 500 anziani a basso reddito o rischio di isolamento in carico al Servizio sociale, sia con un contributo economico sia dedicando appositi operatori sociali al loro accompagnamento. Sono oltre 14 mila le persone in carico al Servizio sociale comunale e contando anche i nuclei familiari e amicali sono circa 50mila le persone toccate dal servizio sociale a Trieste, circa un cittadino su quattro. Hanno partecipato alla conferenza stampa anche Croce Rossa Italiana, Asugi, ASP Pro Senectute, ASP Itis, ACLI - Circolo San Luigi, ACLI C.T.A., ACAAR Marenzi, Habitat Microaree (gestite dalle cooperative La Quercia e 2001), Comunità di Sant'Egidio, GAU Gruppo Azione Umanitaria, l'associazione Volontariato Opicina e altri.