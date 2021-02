Società nautiche di Castelreggio: c'è la concessione edilizia per le nuove sedi

Lieto fine per il progetto delle tre società nautiche di Duino Aurisina, Cupa, Diporto nautico Sistiana e Sistiana ’89, che potrannno finalmente svolgere al meglio le proprie attività. E' stato infatti rilasciata la concessione edilizia all'ATS composta dalle tre associazioni per la costruzione delle nuove sedi nell'area di Castelreggio. “C’è grande soddisfazione per aver messo finalmente queste associazioni nelle condizioni di programmare il proprio futuro su solide basi, chiudendo contemporaneamente un iter amministrativo complesso e quasi ventennale e tenendo fede a un punto del nostro programma elettorale” hanno commentato il Sindaco Daniela Pallotta e gli Assessori Lorenzo Pipan e Massimo Romita.

“La collaborazione stretta tra Associazioni, Regione, Sovrintendenza e Comune - spiegano gli esponenti dell’amministrazione - ha permesso di superare i tanti, troppi ostacoli burocratici che sono sorti nel corso degli anni e che rendono estremamente complicato intervenire, rallentando sia operazioni a beneficio di realtà meritorie come, in questo caso, le associazioni sportive sia per il mero recupero di aree degradate. Per il futuro, per ciò che rimane da fare per l’area di Castelreggio e per il bene di tutta la Baia di Sistiana, non possiamo che auspicare una drastica semplificazione, in particolar modo per i vincoli paesaggistici posti su aree non cruciali. In un’epoca in cui la pandemia ha spazzato via ogni certezza del comparto turistico, il suo rilancio e la sua salvaguardia passano anche da interventi di semplificazione che incentivino iniziative sia pubbliche che private”.