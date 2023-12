Soldato Usa riconosce i genitori in una foto scattata a Trieste nel '54

TRIESTE - Riconosce i genitori in una famosa foto scattata nella stazione di Trieste nel 1954: è accaduto a un soldato statunitense, figlio di un militare americano e di una donna triestina. Dopo 40 anni l'uomo è tornato a Trieste per parlare con il fotografo Ugo Borsatti, autore della foto, e verificare l'avvenimento. La storia è stata dimenticata per qualche tempo ed è stata poi rispolverata dalla rivista online in inglese, "InTrieste", che ha intervistato il figlio della coppia, Christopher Swaim.

Il padre James, in giovane età, si arruola nell'US Army in Italia, e a Trieste conosce Graziella, che lavora facendo il bucato per i soldati statunitensi. I due si innamorano, ma poco dopo James deve lasciare la città, e i due si salutano alla stazione centrale di Trieste. E' il 1954, quando Borsatti scatta la foto. James e Graziella si ritrovano nel novembre dello stesso anno, si sposano a Livorno e dopo qualche tempo vanno a vivere negli Stati Uniti. Così il racconto del figlio Christopher, nato nel 1956, a sua volta arruolato nell'esercito Usa e destinato a Vicenza. Nel 1994 si è recato a Trieste per entrare in contatto con le sue origini e conoscere di persona Borsatti, artefice della famosa foto. James e Graziella sono stati anche ospiti in un programma di Antonella Clerici, insieme a Borsatti, nel 1999.