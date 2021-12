Classifica sulla qualità della vita, Dipiazza: "Miglioriamo il quinto posto del 2020"

"Lunedì comprate il Sole 24 Ore, vedrete che bella sorpresa". Il sindaco Roberto Dipiazza non si sbilancia e dice di non conoscere il risultato preciso ma sa che, nell'attesissima classifica che incorona le città italiane per quanto riguarda la qualità della vita, Trieste migliora il piazzamento del 2020. Il primo cittadino l'ha annunciato in occasione della presentazione del numero invernale del trimestrale turistico IES, avvenuta nella serata di venerdì 10 dicembre presso il palazzo della Fondazione CrTrieste. "Eravamo quinti - così Dipiazza - e mi hanno detto che miglioriamo il risultato, è una grande notizia".