Solidarietà, 24 ore di diretta online con Furian e Maxino per i bambini chirurgici del Burlo

TRIESTE - Trieste si prepara ad assistere a un evento unico nel suo genere, un connubio tra spettacolo e solidarietà che coinvolgerà i due noti artisti locali Flavio "Uòlter" Furian e Massimiliano Cernecca in arte Maxino. Dopo essersi già dedicati, due anni fa, alla sensibilizzazione sulle attività dell'A.B.C. Associazione per i Bambini Chirurgici del Burlo, quest'anno hanno deciso di dedicare loro una lunga diretta che potrà essere seguita sulle pagine Facebook di Maxino (@officialmaxino), di A.B.C. (@ABCburlo) e sul canale YouTube "DOMACE TV" (@domacetv).

L'evento

L'evento, che si protrarrà per ben 24 ore, avrà inizio dalla sera di martedì 27 giugno fino alla sera di mercoledì 28 giugno, e avrà l'obiettivo di "raccontare" le attività dell'A.B.C. e sensibilizzare il pubblico sull'importanza di stare vicino ai bambini che affrontano lunghi percorsi chirurgici presso l'ospedale Burlo Garofolo. Si tratta di un gesto spontaneo e sincero che i due artisti hanno deciso di dedicare all’Associazione, che aiuta tutti i bambini nei loro percorsi di cura all’interno dell’ospedale materno infantile Burlo Garofolo di Trieste. A.B.C. accoglie gratuitamente le famiglie durante il ricovero dei loro bambini in cinque case a Trieste, sollevandole da pressioni economiche e pratiche e offre sostegno psicologico ed emotivo in reparto e fuori, accompagnando le famiglie durante tutto il percorso di cura e anche dopo il rientro a casa. A.B.C., inoltre, sostiene il Burlo donando strumentazione specialistica, supportando la ricerca scientifica e la formazione degli operatori.

Durante la diretta, gli artisti inviteranno il pubblico, gli amici e i seguaci di questa particolare collaborazione tra loro e l'A.B.C. a effettuare donazioni, anche di piccolo importo, alla campagna "Sostieni il coraggio", che mira a garantire un futuro migliore ai bambini, preservando il loro diritto di "essere bambini". Il link www.retedeldono.it/it/abc-bambini-chirurgici-del-burlo/sostieni-il-coraggio sarà condiviso più volte durante la diretta e permetterà di donare in diversi modi e importi. E se l’importo sarà in linea con le attese degli artisti-conduttori, la lunga giornata si concluderà con una grande sorpresa: Flavio "Uòlter" Furian si lancerà con il parapendio per festeggiare il risultato, naturalmente in diretta, meteo permettendo.

Gli ospiti