Frana a Piščanci, le Circoscrizioni: "Situazione critica, i mezzi di soccorso non passano"

"Situazione critica" nel borgo di Piš?anci, dove ieri si è svolto un sopralluogo dei consiglieri circoscrizionali per valutare la situazione della frana caduta qualche mese fa tra via Sottomonte e via dei Moreri. "Oltre ai problemi strutturali della strada - spiegano i consiglieri del secondo e terzo parlamentino - che, come sappiamo bene, versa in condizioni davvero difficili, il problema principale resta quello dell’impossibilità per i mezzi del soccorso pubblico di raggiungere alcuni punti di Piš?anci e per i cittadini di poter conferire le immondizie nei bottini preposti in quanto, a causa della conformità della strada, il servizio di ritiro dei rifiuti è stato temporaneamente sospeso".

I cittadini hanno segnalato "la gravità della situazione", ed è prevista una discussione ad hoc per giovedì 26 gennaio alle 20.00 in Villa Prinz durante la seduta congiunta tra la Terza e la Seconda Circoscrizione. In questa sede sarà accolta la raccolta firme promossa dai cittadini della frazione per chiedere al Comune di Trieste quali siano le modalità e le tempistiche d’intervento, tenendo conto che "si tratta di un’emergenza che verrà sicuramente gestita dalla Protezione Civile della Regione Friuli Venezia Giulia".

Presenti il Presidente Gianluca Parisi, il Vice Presidente Max Tramontini e i consiglieri della Terza Circoscrizione Roberto Bolelli e Walter Gasperi, oltre al Vice Presidente della Seconda Circoscrizione Matia Premolin, trattandosi di una zona al confine tra le due Circoscrizioni.

Così il consigliere Gasperi: "Numerosi i cittadini presenti perché la situazione è molto critica. La mia proposta è quella di realizzare, nella zona interessata dalla frana, una specie di diga come già è stato fatto in Strada del Friuli, ricavando sia dei posti macchina, di cui la zona è carente, sia uno spazio dove possano fermarsi un camion dei vigili del fuoco o un'ambulanza, installando anche una colonnina per l'idrante. Sarebbe anche utile riqualificare questa zona della città che ha delle peculiarità incredibili dal punto di vista naturalistico e storico, con vigne e uliveti, per rilanciarla anche dal punto di vista turistico".