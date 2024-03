La testimone della Shoah: "Visitando il Silos mi sono ritrovata ad Auschwitz"

TRIESTE - "Sono rimasta sconvolta, mi sono ritrovata ad Auschwitz o a Birkenau”, è il commento di Tatiana Bucci, sopravvissuta alla Shoah e testimone attiva degli orrori dell’olocausto, commentando la sua visita al Silos lo scorso dicembre. Tatiana e la sorella Andra sono state ricevute oggi dal sindaco Dipiazza in municipio e hanno affrontato alcuni temi d’attualità durante e a margine della conferenza stampa. “Non so che coraggio abbiamo - ha detto Tatiana Bucci parlando dei migranti accampati nella struttura di via Gioia - di far vivere così le persone che hanno scelto di fare un viaggio per lasciare il loro paese per avere una vita migliore. Mi auguro che sarà trovato un posto con un po' di umanità dove potranno continuare a vivere e poi andarsene dove desiderano". Il tema è stato affrontato perché le sorelle, dopo essere state arrestate dai nazisti a Fiume, a soli sei anni, sono state trattenute nella Risiera di San Sabba e poi deportate in Germania partendo in treno dal Silos.

"I nuovi fascisti chiedano scusa"

Un altro tema ‘scottante’ è stato affrontato da Andra Bucci: “In Germania ci hanno chiesto scusa e il nostro sentimento verso i tedeschi è cambiato, ma purtroppo verso l’Italia qualche rancore ce l’abbiamo perché mai nessuno ha detto “eravamo dalla parte sbagliata”, perché “se noi siamo state prese è grazie al governo di Mussolini che c’era all’epoca”. Dai “nuovi fascisti” che “ci sono anche oggi al Governo - ha concluso la testimone della Shoah -, vorremmo sentire solo questa piccola cosa”.