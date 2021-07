Più risparmio e meno plastica: inaugurata a Muggia la nuova Sorgente Urbana

Risparmiare, contribuendo alla sostenibilità e consumando meno plastica è ora possibile per i cittadini di Muggia, grazie alla nuova Sorgente Urbana. Il nuovo punto di erogazione di acqua di rete è infatti stato inaugurato oggi in via D’Annunzio 9, di fronte alla palestra Comunale. Alla cerimonia erano presenti Laura Marzi, Sindaco del Comune di Muggia; Franco Berti, Direttore Acqua AcegasApsAmga, e Alberto Sebastiani, Direttore di Adriatica Acque. I primi a usufruire dell’acqua della nuova Sorgente Urbana sono stati i bambini del Ricremattina (il centro estivo comunale), utilizzando le borracce regalate da AcegasApsAmga, poi da loro decorate con creatività nelle ultime settimane.

Prima settimana erogazione gratuita. Tessere in vendita in città

Tutti possono usufruire del nuovo servizio: fino al 2 agosto compreso l’erogazione sarà gratuita, mentre in seguito avrà un costo simbolico di 5 cent/litro. L’utilizzo della Sorgente Urbana è molto semplice, è sufficiente:

• portare con sé una o più bottiglie (preferibilmente in vetro);

• inserire le monete o la tessera precaricata nella Sorgente (tagli accettati: dai 5 cent. ai 2 euro);

• selezionare il tipo di acqua desiderato.



La Sorgente eroga a litro acqua refrigerata, liscia e gasata, ed è possibile interrompere e riavviare l’erogazione per cambiare la bottiglia.

Le tessere ricaricabili possono essere acquistate al costo di 5,00€ l’una (contenenti 40 litri d’acqua in omaggio) presso:



• Cartoleria Giuliana, via G. D’Annunzio 19/A

• Tabaccheria Dreolin, Piazza Marconi 3

Acqua refrigerata, liscia e gassata

La Sorgente Urbana, realizzata da Adriatica Acque, rappresenta l’impegno congiunto di Amministrazione Comunale e AcegasApsAmga per promuovere il consumo consapevole di acqua di rete. Una buona abitudine, che consente la riduzione dell’uso di bottiglie PET e un notevole risparmio economico. L’acqua fornita dalla Sorgente è, tra l’altro, di ottima qualità: oligominerale e controllata costantemente con oltre 17 mila analisi all’anno, come rendicontato nel rapporto annuale certificato da DNV GL, “In buone acque”, disponibile sul sito aziendale, che rendiconta i dati quantitativi e qualitativi delle analisi effettuate sulle acque della rete di tutto il territorio servito da AcegasApsAmga.

Benefici per l’ambiente e per il portafoglio

Dalle stime del progetto si prevede che la Sorgente Urbana di Muggia potrà erogare ogni anno oltre 140 mila litri di acqua di rete. Questo significa risparmiare l’uso di quasi 100 mila bottiglie in PET da 1,5 litri equivalenti alla mancata emissione in atmosfera di oltre 17 tonnellate di CO2 (fra produzione di plastica e trasporto). A questo si aggiunge la possibilità di evitare oltre 120 svuotamenti di cassonetti per la plastica (considerando una capienza media di 800 bottiglie l’uno). Oltre ai vantaggi per l'ambiente si avranno anche riscontri positivi per le famiglie che ne usufruiranno: preferendo l’acqua di rete a quella in bottiglia è infatti possibile avere importanti risparmi sull’economia familiare, consumando comunque un’acqua oligominerale di alta qualità e controllatissima, come quella dell’acquedotto triestino.

Un’iniziativa a favore della lotta contro la plastica in mare

La nuova Sorgente Urbana sarà un’iniziativa in difesa dell’ambiente e costituirà un importante tassello per la riduzione del consumo di plastica e per la lotta contro l’emergenza della plastica in mare. Il fenomeno della plastica nei mari rappresenta oggi una delle emergenze più inquietanti a livello ambientale, con ingenti danni agli ecosistemi e alla salute umana. Solo il 20% della plastica consumata viene intercettata dalle filiere del recupero e di smaltimento, mentre il restante è disperso in ambiente. Nelle sole acque del Mediterraneo finiscono ogni anno 570 mila tonnellate di plastica, una quantità pari a oltre 33 mila bottigliette ogni minuto. Come indicato dai dati sopra esposti, la nuova Sorgente Urbana eviterà il consumo di bottiglie di plastica, rappresentando un progetto diretto alla sostenibilità e alla salvaguardia del Pianeta.

Soddisfazione da parte del Sindaco

“È un progetto che parte da molto lontano e che si è dovuto scontrare in questi anni con mille vicissitudini, ma che ha potuto sempre contare su un impegno ed una determinazione che non sono mai venuti meno: proprio per questo oggi sono ancor più soddisfatta per questo traguardo raggiunto che, oltre ad offrire un servizio importante rivolto alla cittadinanza, costituisce un percorso educativo sotto il profilo ecologico, economico e sociale, rimarcando e ricordando la necessità di preservare l’acqua e di non dimenticarsi mai che si tratta di una risorsa preziosa ed essenziale per la vita di tutti”.