E' sorvegliato speciale ma girava in centro in piena notte e senza mascherina: denunciato

Sottoposto a sorveglianza speciale viene trovato mentre cammina in largo Barriera a notte fonda e senza giustificato motivo. Per queste ragioni, oltre che per essersi rifiutato di esibire un'apposita carta di permanenza agli operatori della Squadra Volante, un triestino del 1968 è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica. L'uomo, controllato verso l'1:30 della scorsa notte, è stato inoltre sanzionato amministrativamente perché privo di mascherina.