Riceve 300 denunce in due anni, poi sparisce: "beccata" a Trieste

Oltre 300 denunce e il divieto di ritorno a Roma, sparisce nel 2014 e viene ritrovata 6 anni dopo a Trieste dai Carabinieri di Aurisina. Si tratta di A.P., 41enne rumena di etnia Rom, che è risultata essere destinataria di un decreto di carcerazione con relativa sospensione per furto aggravato e inosservanza al divieto di ritorno nel comune di Roma e di un decreto per l’applicazione della misura della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza e divieto di soggiorno nella capitale. La misura di prevenzione, in particolare, è stata adottata in considerazione del suo curriculum criminale, che ha lasciato stupiti perfino i Carabinieri:

Le denunce

Nel corso dei servizi di retrovalico disposti dalla Compagnia di Aurisina, una pattuglia del Radiomobile ha rintracciato A.P., 41enne rumena di etnia Rom

Infatti, oltre a vari deferimenti per furto aggravato, istigazione a delinquere, impiego di minori nell’accattonaggio ecc.,tutti reati commessi presso la Stazione ferroviaria di Roma Termini, nel solo biennio 2013/2014 la donna è stata denunciata ben 296 volte per violazione del foglio di via obbligatorio, perché continuava a frequentare la stazione nonostante le fosse stato vietato. Dopo il 2014 A.P. era scomparsa, fino a lunedì scorso, quando è stata controllata dai Carabinieri a bordo di un autobus di linea diretto in Romania. I militari le hanno così potuto notificare i provvedimenti.