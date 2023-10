Sospensione di Schengen: come stanno andando i controlli

Oggi, martedì 31 ottobre, scadono i dieci giorni di sospensione del Trattato di Schengen previsti dal Governo italiano che hanno consentito il ritorno dei controlli al confine con la Slovenia. La proroga della misura di "sicurezza" è attesa, comunque, per oggi pomeriggio: la sua estensione è stata già confermata e potrebbe arrivare anche a sei mesi, nonostante le proteste di pendolari, corrieri e quanti attraversano regolarmente e legalmente la frontiera per motivi di lavoro o personali. Lo stesso ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è atteso in regione tra qualche giorno: a Trieste si svolgerà giovedì un vertice che riunirà i pari ruolo croato e sloveno per capire come rimodulare la misura visto che già la Slovenia allargherà i controlli con Croazia e Ungheria almeno fino al 19 novembre. Nella giornata di ieri, due persone di 40 anni, di nazionalità albanese, ricercati in Italia sono finiti in carcere a Capodistria dopo essere stati fermati e identificati durante i controlli ai confini dell'area Schengen tra Slovenia e Croazia.