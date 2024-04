Controlli confini, Sim Carabinieri: "Lasceranno scoperte aree vitali per la sicurezza"

TRIESTE - "La decisione di intensificare i controlli alle frontiere, pur essendo comprensibile in un contesto di necessità di maggiore sicurezza, sta avendo ripercussioni significative sulle operazioni quotidiane delle nostre stazioni Carabinieri. Il personale, già sottoposto a un carico di lavoro considerevole e a crescenti livelli di stress, rischia ora di essere ulteriormente sovraccaricato. Questa situazione, se protratta, lascerà inevitabilmente scoperte altre aree vitali per la sicurezza della regione". Lo dichiara Giuseppe Ciracò, segretario regionale del Sindacato italiano militare dei Carabinieri, in merito al prolungamento della sospensione di Schengen anche in estate.

Il Sim Fvg esprime "preoccupazione circa l'attuale situazione ai valichi di confine, in seguito alla sospensione temporanea dell'accordo di Schengen" e considera "non sostenibile mantenere in funzione le strutture operative con un organico ridotto alla metà rispetto ai livelli pre-Schengen, soprattutto considerando la delicata posizione geopolitica del Friuli-Venezia Giulia. La regione, posta al crocevia di importanti dinamiche europee, richiede un impegno costante e supportato da adeguate risorse umane e materiali. Riteniamo pertanto imperativo che le istituzioni prendano atto di questa situazione critica e agiscano in modo da bilanciare le esigenze di sicurezza con la sostenibilità delle operazioni sul territorio. È fondamentale - conclude - che vengano trovate soluzioni adeguate per garantire che l'impegno richiesto al nostro personale sia gestibile e non comprometta la copertura della sicurezza nelle altre aree".