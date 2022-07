Possibile interruzione idrica, Acegas: "Garantiremo la continuità del servizio"

"In merito alle notizie uscite a mezzo social in queste ore, relativamente a un rischio di blackout, ma soprattutto di un possibile sospensione del servizio idrico, AcegasApsAmga è all’opera con enti locali e aziende di distribuzione (Terna ed Enel) per essere pronti a qualsiasi evenienza e garantire la continuità del servizio". Lo ha precisato la società in una nota stampa.

"Un eventuale blackout elettrico non porterebbe a un’immediata sospensione del servizio idrico, infatti - spiega la nota -, la centrale di Randaccio ed il sistema acquedottistico cittadino, costituito da circa 50 serbatoi e altrettanti rilanci di rete e sollevamenti, è stato posto in gestione di emergenza fin dalla giornata di martedì con l’obiettivo di massimizzare i volumi disponibili ed affrontare l’eventuale distacco elettrico, consentendo la massima disponibilità di acqua alla città.