Sostava sullo stallo disabili, ma aveva commesso altre 20 violazioni: autocarro sanzionato

MONFALCONE - Parcheggia con l'autocarro in uno stallo per disabili a Monfalcone, poi la polizia locale scopre altre 20 violazioni del codice della strada, lo sanziona e sequestra 500 chili di alimenti. E' successo qualche giorno fa, quando gli agenti hanno notato l'autocarro parcheggiato nella zona riservata ai portatori di disabilità e hanno identificato il conducente, un uomo di nazionalità bengalese dipendente di un’azienda con sede a Vicenza. Dalle verifiche è emerso che gli alimenti trasportati all'interno della cella frigorifera erano conservati alla rinfusa, non rispettando le normative igieniche previste. E' stata quindi chiamata l’Asugi, che ha inviato il personale del dipartimento di prevenzione della sezione igiene degli alimenti. Inoltre, dall'esame dei dati del tachigrafo digitale, è stato rilevato che carni e pesci congelati erano trasportati in condizioni di abuso termico, interrompendo la catena del freddo. L’azienda sanitaria ha quindi disposto il fermo ufficiale di oltre 500 chili di prodotti tra carne e pesce.

Dall’esame del tachigrafo sono emerse inoltre numerose infrazioni alla guida, tra cui l’eccesso di ore al volante, il mancato rispetto dei tempi di riposo e l'uso improprio del tachigrafo. 20 le sanzioni rilevate per violazioni del codice della strada, per un importo complessivo di 2.110 euro e la decurtazione di 13 punti dalla patente del conducente. L'azienda proprietaria dell'autocarro è stata multata con una sanzione di 1.000 euro.