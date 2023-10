Carcere sovraffollato tra passeur e riforma Cartabia

TRIESTE - Circa 215 detenuti su una capienza di 148: è l’attuale situazione del carcere di Trieste, in parte dovuta a un aumento degli arresti di passeur, che introducono illegalmente migranti dal confine con la Slovenia. Un sovraffollamento che è “una situazione generalizzata in tutto il paese e con cui combattiamo da anni” come specifica il direttore del carcere Graziano Pujia, e che è “in notevole aumento da questa estate”.

L’intensificarsi dei flussi nella rotta balcanica e il traffico di esseri umani nel periodo estivo sono tuttavia solo una parte del problema, “è una pista importante, ma non l’unica”, specifica il direttore del carcere, che fa riferimento a un altro cambiamento, sempre relativo al 2023, ossia la riforma Cartabia, che avrebbe avuto le prime ripercussioni sul carcere proprio negli ultimi mesi. In particolare, spiega Pujia, il cambiamento riguarda il regime di semi libertà: “sono aumentati i semiliberi che provengono dalla libertà, senza passare per il carcere. Con la riforma, la misura alternativa la può dare il giudice di cognizione, che ora può applicarla direttamente anziché passare per la magistratura di sorveglianza. Ora la sezione semiliberi, che si trova fuori dal settore detentivo, si sta riempiendo e sta raggiungendo la capienza massima. Per il momento sto gestendo la situazione ma superata questa soglia, come ho già comunicato, non so come fare”. A ciò si aggiunge una carenza di personale, annoso problema confermato dalla direzione e lamentato anche da alcuni sindacati di polizia, che rende la sorveglianza del crescente numero di detenuti sempre più difficile.