Spacca a martellate il finestrino di un autobus: denunciato

Poco prima delle 6 la Polizia di Stato ha denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio un cittadino italiano del 1977, nato in provincia di Bari, già noto alle Forze dell’ordine.

A bordo di bus di linea in piazza Oberdan e in attesa di partire, senza apparente motivo, l’uomo ha preso un martelletto di emergenza in dotazione al mezzo e si è scagliato contro la finestra centrale mandandola in frantumi.

Il conducente del bus ha informato la Questura e sul posto si è recata una Volante, che ha ricostruito l’episodio e, dopo le formalità di rito, lo ha deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica.