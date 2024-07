Cocaina e marijuana, soldi e lista di clienti: spacciatore in manette

GORIZIA - Quasi mezzo etto di cocaina e oltre 100 grammi di marijuana, oltre a tre bilancini di precisione e 400 euro in contanti. Per questi motivi un cittadino di nazionalità albanese è stato arrestato dalla Squadra mobile della questura isontina nella serata del 12 luglio con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. L'uomo, che si trova nella sua abitazione di Gorizia in regime di arresti domiciliari e a disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato fermato in pieno centro dopo esser uscito da un edificio nei pressi di via Roma. Durante il controllo il cittadino albanese ha immediatamente consegnato due involucri contenenti cocaina, mentre il resto della droga è stato rinvenuto a casa sua e nella sua autovettura, in occasione delle successive perquisizioni. Sono stati rinvenuti anche alcuni manoscritti "riportanti dati relativi alla presunta attività di cessione". La droga, i soldi e i manoscritti, oltre agli strumenti utilizzati per pesare la sostanza, sono stati sequestrati. La convalida del femo da parte del Gip è avvenuta lo scorso 15 luglio.