Arrestato per spaccio di eroina, medico del lavoro continua a visitare pazienti

TRIESTE – Una scelta su cui non insistono elementi di illegalità ma che risulta, per i riflessi sull’opinione pubblica e i suoi retroscena giudiziari, quantomeno inopportuna e che gli addetti ai lavori definiscono “pessima” e “gravissima”. Nell’ottobre del 2023 un medico triestino è stato arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, dopo che il Nucleo di polizia giudiziaria della Locale aveva trovato in suo possesso eroina, metadone, hashish e marijuana. Negli ultimi giorni dell’anno scorso, successivamente alle selezioni e in maniera legittima, è entrato nella scuola di specializzazione della Medicina del lavoro. Il tribunale di Trieste, in seguito all’accertamento delle responsabilità penali attraverso le indagini, ha dato il via libera alla sua presenza nella struttura di via Pietà.

Questione di interesse pubblico

Tra le attività che la Medicina del lavoro svolge quotidianamente ci sono anche le visite per il rilascio delle idoneità all’utilizzo dell’arma in dotazione alla polizia locale del Comune di Trieste. In questi mesi sono numerosi gli agenti che sono transitati all’interno dell’ambulatorio dove presta servizio il medico. Il caso (che potrebbe assumere i contorni di un vero e proprio scandalo) non ha una rilevanza penale, sia chiaro, ma ha a che vedere con una ben più ampia questione morale e di interesse pubblico. "In un mondo normale queste cose non succederebbero - così una fonte di TriestePrima -, in altri paesi i responsabili del caso si sarebbero già dimessi".

Dopo i fatti Asugi interrompe il rapporto con il medico

Dopo la notizia apparsa sui giornali nell’autunno scorso l’Azienda sanitaria giuliano isontina è immediatamente corsa ai ripari, interrompendo il rapporto professionale con il sanitario (all’epoca, infatti, svolgeva il servizio di medico di guardia). Oggi, come detto, lo status del giovane è quello di studente all’interno della scuola di specializzazione della medicina del lavoro. L’attività ricade quindi all’interno della sfera universitaria (la struttura è diretta da una dipendente dell’ateneo, la professoressa Francesca Larese Filon), ma gli ambulatori e gli uffici, in virtù del sistema misto tra azienda sanitaria e università, sono incardinati in Asugi.

La posizione dell'università di Trieste

“Abbiamo appreso il fatto oggi (ieri per chi legge) – così il rettore Roberto Di Lenarda, raggiunto telefonicamente da chi scrive – e posso dire che nel tempo più breve possibile faremo i doverosi approfondimenti sulla compatibilità del medico e sugli eventuali obblighi da parte dell’ateneo sul caso”. Il riferimento, in virtù del ruolo del rettore come pubblico ufficiale, è quello all’obbligatorietà della segnalazione all’ordine dei medici.

Tra i pazienti anche chi ottiene l'idoneità per l'arma

Il medico in questione non firma referti, sia chiaro, ma ha a che fare con le persone che vengono visitate negli ambulatori. Tra i pazienti che si sottopongono a visita, come detto e confermato da fonti di TriestePrima, ci sono anche gli agenti a cui dare l’idoneità per l’utilizzo dell’arma. La situazione è nota da tempo (esistono anche delle fotografie), e dalla caserma di via Revoltella, come pure dall’assessorato alla Sicurezza del Comune di Trieste, il comandante Walter Milocchi e Caterina de Gavardo preferiscono non commentare.