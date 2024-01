Compravano cocaina in Veneto e la spacciavano nei locali a Monfalcone: arrestati

MONFALCONE - Un quarantacinquenne e una trentunenne residenti a San Canzian d'Isonzo sono stati arrestati con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti dopo una lunga indagine a loro carico per aver rivenduto "in alcuni appartamenti o nei pressi di alcuni locali del centro cittadino", un "cospicuo quantitativo di cocaina" acquistato nella zona di Padova. Il personale del settore di polizia anticrimine del commissariato di Monfalcone li aveva messi sotto indagine in quanto ritenuti responsabili di organizzare viaggi "con una certa frequenza" nel padovano "per rifornirsi di stupefacente". La coppia (entrambi disoccupati) è stata intercettata nei giorni scorsi a bordo di un’autovettura appositamente noleggiata mentre faceva rientro dal Veneto, ove si era appena approvvigionata di 50 grammi di cocaina. Il Tribunale di Gorizia ha convalidato i provvedimenti restrittivi nei confronti degli arrestati: la donna si trova attualmente in regime di custodia cautelare in carcere, mentre l’uomo è ristretto agli arresti domiciliari.