Blitz antidroga a Monfalcone: in manette due giovani, beccati con oltre un etto di coca

Un ventinovenne rumeno ed una ventiduenne italiana sono stati sopresi con circa 13mila euro in contanti e "merce" per un valore che supera i 10mila euro

Lo scorso 30 marzo la Polizia di Stato, nel corso di un’attività di indagine delegata dalla Procura della Repubblica di Gorizia, ha sottoposto a perquisizione due giovani residenti a Monfalcone, coinvolti in un'inchiesta relativa allo spaccio di stupefacenti sul territorio cittadino. Il personale del Settore di Polizia Anticrimine del Commissariato Distaccato di Monfalcone ha quindi sorpreso un ventinovenne rumeno ed una ventiduenne italiana, disoccupati e conviventi nel centro città, in possesso di 110 grammi di cocaina, sostanze per “tagliare” lo stupefacente, bilancini di precisione, involucri per il confezionamento delle dosi, 7 grammi di marijuana e 13.500 euro in contanti.

Al termine delle operazioni i due giovani sono stati tratti in arresto e associati rispettivamente presso le case Circondariali di Gorizia e Trieste; il G.I.P. del Tribunale di Gorizia, nella mattinata di ieri, ha convalidato gli arresti disponendo per entrambi la misura cautelare della custodia in carcere. Sono in corso mirate indagini tese a risalire alla provenienza dello stupefacente sequestrato, il cui valore ammonta a oltre 10.000 euro.