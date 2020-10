Spaccio di cocaina ed ecstasy dall'Isontino alla piazza di Trieste: nei guai due giovani

E' finita male la trasferta di quattro giovani che dall'Isontino avevano deciso di venire a Trieste per trascorrere il weekend della Barcolana. Durante un normale controllo, la Polizia Locale del capoluogo giuliano ha scoperto che due giovani del gruppo avevano con sé "numerose dosi di MDMA e cocaina che viste le modalità di confezionamento apparivano destinate allo spaccio sulla piazza". I quattro avevano preso in affitto un appartamento a Trieste per poter così trascorrere il fine settimana.

Un giovane di 32 anni (L.A. le iniziali ndr) è stato segnalato al Prefetto quale assuntore di sostanze stupefacenti mentre l'altro ragazzo (minorenne) è stato deferito alla Procura dei Minori per detenzione ai fini di spaccio