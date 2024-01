Cocaina nei parchi: sgominato maxi giro di spaccio, nove condanne

TRIESTE - Nove condanne per spaccio di cocaina sono state emesse dal tribunale di Trieste per un totale di 70 anni di reclusione. L’ampio giro di spaccio, che interessava aree verdi della città tra cui il parco di Villa Revoltella, era stato sgominato dalle indagini della polizia nel 2021. In quella occasione erano state arrestate 13 persone ed era stato sequestrato l’ingente quantitativo di 1,7 chilogrammi di cocaina. Il tribunale di Trieste ha emesso le condanne la scorsa settimana, venerdì 12 gennaio, a carico di nove persone: cinque pluripregiudicati di nazionalità tunisina, tre cittadini albanesi e una donna italiana.

Per rifornirsi, i malviventi, si rivolgevano ad un cittadino tunisino a Padova e ad un gruppo di cittadini albanesi in provincia di Venezia: questi due canali di rifornimento sono stati sgominati dalle indagini coordinate dalla Pm Maddalena Chergia della Procura della Repubblica di Trieste. Queste le condanne: K.M., cittadino tunisino, 10 anni di reclusione e 100mila euro di multa; E.C.E.S., cittadino tunisino, 10 anni di reclusione e 100mila euro di multa; T.Y., cittadino tunisino, 9 anni di reclusione e 90mila euro di multa; N.A., cittadino tunisino, 6 anni di reclusione e 60mila euro di multa. I tre i cittadini albanesi, V.S., C.R. e. D.B. sono stati condannati rispettivamente a 8, 7 e 5 anni di reclusione. Infine, C.J., cittadina italiana ha ricevuto la condanna a 5 anni ed una multa di 80mila euro.