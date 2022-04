Controlli antidroga in Barriera, due fermati e portati in caserma

Sono stati fermati in via delle Zudecche e subito dopo portati in caserma per ulteriori controlli. Due persone di origine straniera (la nazionalità non è nota, al momento) sono finite nel mirino di specifici controlli antidroga effettuati, nel pomeriggio di oggi 2 aprile, da parte di alcune pattuglie della Polizia Locale. Gli agenti, stando anche a quanto riferito da numerosi testimoni, avrebbero notato alcuni movimenti sospetti e fatto partire il controllo. Una prima e rapida perquisizione è stata effettuata proprio nella stradina dietro a corso Saba. Subito dopo le persone sono state portate nella caserma San Sebastiano di via Revoltella.